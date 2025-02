ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 25 auf 16 Franken eingestampft und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach über einem Jahr E-Rezept in Deutschland gehe er davon aus, dass der Umsatz der Online-Apotheke weiter davon profitieren werde, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Angesichts des anhaltend harten Wettbewerbs und der unerwartet zögerlichen Veränderungen der Verbrauchergewohnheiten habe er aber seine Annahmen für die hiesigen Marktanteile der Online-Apotheken nach unten revidiert. Wegen des skalenabhängigen Geschäftsmodells reduzierte Vogel zudem seine Schätzungen für die bereinigte operative Magfge (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie von DocMorris./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 04:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 04:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0042615283