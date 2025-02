Nach Darstellung von SMC-Research hat Ringmetall im letzten Jahr den Umsatz und das EBITDA auf bereinigter Basis moderat gesteigert. Für die laufende Periode rechnet SMC-Analyst Holger Steffen mit Resultaten in der oberen Hälfte der vom Unternehmen ausgegebenen Zielspannen und sieht auf der Basis hohes Kurspotenzial.

Ringmetall agiere laut SMC-Research in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, das von teilweise rezessiven Märkten geprägt sei. Die internationale Diversifikation des Geschäfts und das Angebot von unterschiedlichen Produkten für verschiedene Branchen stabilisieren allerdings die Umsatz- und Ertragsentwicklung, so die Analysten. Außerdem resultieren positive Impulse aus kleineren synergetischen Zukäufen, mit denen das Unternehmen die Marktposition sukzessive ausbaue.

Bereinigt um die Effekte aus dem Verkauf der Tochter HSM Mitte 2023, mit welcher der kleinere Geschäftsbereich Industrial Handling geschlossen worden sei, habe Ringmetall im letzten Jahr den Umsatz um 0,9 Prozent auf 174,9 Mio. Euro und das EBITDA um 1,7 Prozent auf 23,7 Mio. Euro steigern können.

Für das laufende Jahr habe das Management Erlöse von 180 bis 200 Mio. Euro und ein EBITDA von 21 bis 28 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Die breite Spanne, insbesondere ertragsseitig, dürfte dem weiterhin schwierigen Umfeld geschuldet sein, das die Planung erschwere.

Die Analysten halten die Prognose für vorsichtig und lassen ihre Schätzungen ab 2025 unverändert, so dass sie mit Werten in der oberen Hälfte der Zielspannen rechnen. Insgesamt sehen sie Ringmetall mit einer intelligenten Buy-and-Build-Strategie auf einem sehr guten Weg, der für ein kontinuierliches Umsatz- und Ertragswachstum spreche. Daraus leiten die Analysten ein leicht erhöhtes Kursziel von 6,10 Euro ab, was ein hohes Kurspotenzial biete. Auf dieser Basis bestätigen sie ihr Urteil "Buy".

