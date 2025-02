Pinnacle International Venture Capital Limited (Pinnacle) schließt die rechtliche, finanzielle und technische Due-Diligence-Prüfung von Leclanché zu seiner Zufriedenheit ab.

Die Parteien werden daran arbeiten, die von Pinnacle aufgelisteten Due-Diligence-Punkte innerhalb von 6 Monaten zu erledigen.

Im nächsten Schritt wird Pinnacle eine umfassende technische Überprüfung durchführen, um den Einsatz der Ressourcen und die strategische Ausrichtung zu optimieren, während beide Parteien zusammenarbeiten, um eine Restrukturierungsfreistellung von der Schweizer Übernahmekommission zu erhalten.

Pinnacle beabsichtigt, wie bereits angekündigt, über das Joint Venture (JV) Finanzmittel für das laufende Geschäft von Leclanché sowie für den Ausbau der Produktionsanlage von Leclanché in Willstätt mit einer Kapazität von bis zu 2 GWh/Jahr und für eine neue Produktionsanlage im Nahen Osten mit einer Kapazität von bis zu 2 GWh/Jahr bereitzustellen. Der endgültige Investitionsbetrag und die detaillierte Investitionsstruktur unterliegen der endgültigen Vereinbarung der Parteien. Pinnacle kann auf der Grundlage der Ergebnisse der technischen Überprüfung und eines vereinbarten Arbeitsplans, der sich auf verschiedene Aspekte von Leclanché und dessen Betrieb bezieht, Änderungen vorschlagen.

Die strategische Partnerschaft umfasst ein 50/50-Joint-Venture, in dem die Batterieproduktion für Schwerlastanwendungen im Straßen-, Schiffs- und Schienenverkehrssegment vorgesehen ist.

Im Rahmen einer Sacheinlage wird Pinnacle 50 der Joint-Venture-Aktien an Leclanché übertragen und im Gegenzug neu ausgegebene Leclanché-Aktien erhalten, die bis zu 40 des Eigenkapitals des Unternehmens ausmachen. Zusätzlich hat Pinnacle die Option, bis zu 30 der Leclanché-Aktien vom Mehrheitsaktionär SEF-LUX [1] für einen Gesamtbetrag von CHF 240 Millionen zu erwerben und damit seine Gesamtbeteiligung auf 70 zu erhöhen.

Die Parteien sind weiterhin entschlossen, die notwendige technische Überprüfung abzuschließen und die Vereinbarungen danach fertig zu stellen. Sie stimmen sich auch in Bezug auf Übergangsmaßnahmen wie die Überbrückungsfinanzierung ab, um eine anhaltende Dynamik und nahtlose Fortschritte bei der Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele zu gewährleisten.

In der Zwischenzeit Leclanché wird aktiv an einer Brückenfinanzierung arbeiten, um den Betrieb des Unternehmens aufrechtzuerhalten, bis die Finanzierung des Joint Ventures beginnt.

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Leclanché SA (SIX: LECN), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, der sich auf Hochleistungsbatterien für die Schifffahrt und den Schienenverkehr spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass Pinnacle International Capital Limited die rechtliche, finanzielle und technische Due-Diligence-Prüfung der Leclanché-Gruppe zu seiner Zufriedenheit abgeschlossen hat und damit eine wesentliche Bedingung auf dem Weg zur Umsetzung der strategischen Partnerschaft erfüllt ist.

Als nächsten Schritt der Transaktion wird Pinnacle eine technische Prüfung durchführen. Ziel der technischen Prüfung ist es, den vereinbarten Geschäftsplan und die Investition zu optimieren. Gleichzeitig wird Leclanché einen vereinbarten Arbeitsplan abarbeiten, um die im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung identifizierten Punkte anzugehen, mit dem Ziel, die Ausgangssituation für die strategische Partnerschaft und die Investition von Pinnacle zu verbessern.

Durch die transformative strategische Partnerschaft wird die Investition von Pinnacle dazu beitragen, die strategischen Wachstumsmittel freizusetzen, die für die Unterstützung des laufenden Betriebs von Leclanché und den Ausbau der Produktionsanlage in Willstätt auf eine Kapazität von bis zu 2 GWh/Jahr sowie einen noch festzulegenden Betrag für die Errichtung einer neuen Produktionsanlage im Nahen Osten mit einer Kapazität von 2 GWh/Jahr erforderlich sind. Die Partnerschaft ist ein entscheidender Meilenstein im Streben von Leclanché nach nachhaltigem Wachstum und Rentabilität.

Die Unterzeichnung eines verbindlichen Term Sheets zwischen Leclanché, Pinnacle und SEF-LUX wurde erstmals im Juni 2024 bekanntgegeben. Kurz darauf wurde das Term Sheet durch eine Rahmenvereinbarung ersetzt. Gemäß dem Rahmenvertrag umfasst die strategische Partnerschaft ein 50/50-Joint-Venture zwischen Leclanché und Pinnacle, das die Massenproduktion von Batterien übernehmen wird.

Das Joint Venture umfasst den Bau von zwei hochmodernen Produktionsanlagen mit einer Kapazität von bis zu 2 GWh/Jahr eine in Europa, zur Erweiterung des bestehenden Standorts in Willstätt, Deutschland, und eine im Nahen Osten. Diese modernen Anlagen werden die Produktionskapazität von Leclanché erheblich steigern und sicherstellen, dass Leclanché die steigende regionale Nachfrage auf dem Batteriemarkt befriedigen und gleichzeitig sein solides Auftragsvolumen erfüllen kann.

Meilensteine der strategischen Partnerschaft

Der JV-Vorschlag sah ursprünglich eine Finanzierung von bis zu CHF 360 Millionen für das laufende Geschäft von Leclanché vor, die eine Erweiterung der Leclanché-Produktionsanlage in Willstätt auf bis zu 2 GWh/Jahr sowie den Bau einer neuen Produktionsanlage mit 2 GWh/Jahr im Nahen Osten umfasste. Die Parteien haben vereinbart, dass die Struktur des finanziellen Einsatzes, der endgültige Investitionsbetrag und der Zeitplan für die Bereitstellung der Mittel auf der Grundlage der Ergebnisse der technischen Überprüfung und des vereinbarten Arbeitsplans festgelegt werden.

Im Rahmen einer Sacheinlage wird Pinnacle 50 der JV-Aktien in Leclanché einbringen und als Gegenleistung neu ausgegebene Leclanché-Aktien im Wert von bis zu ca. 40 erhalten.

Darüber hinaus hat Pinnacle die Option, bis zu 30 vom Mehrheitsaktionär SEF-LUX für einen Betrag von bis zu CHF 240 Millionen zu erwerben, wodurch sich die Gesamtbeteiligung an Leclanché auf 70 erhöhen würde.

Das Joint Venture wird zum Aufbau von zwei fortschrittlichen Batterieproduktionsanlagen mit einer Kapazität von bis zu 2 GWh/Jahr führen: eine in Europa, die die bestehende Infrastruktur von Leclanché in Deutschland nutzt, und die andere im Nahen Osten, um die wachsende Nachfrage auf den regionalen Batteriemärkten zu decken. Das Joint Venture wird die Betriebskosten und den Ausbau der Batteriewerke finanzieren.

Das Joint Venture wird vom derzeitigen Führungsteam von Leclanché geleitet, um Kontinuität zu gewährleisten und dessen Expertise zu nutzen. Sowohl Leclanché als auch Pinnacle sind bestrebt, hochmoderne Anlagen zu bauen, um den sich rasch entwickelnden Bedarf an Energiespeichern in Europa und dem Nahen Osten zu decken. Leclanché arbeitet an der Umsetzung einer Überbrückungsfinanzierung in Form von Fremd- und/oder Eigenkapital, um den Bedarf des Unternehmens zu decken, bis die Finanzierung von Pinnacle durch das Joint Venture zur Verfügung steht.

Die strategische Partnerschaft bietet Leclanché einen klaren Weg zur Umsetzung seines Geschäftsplans, während Pinnacle mit der Investition sein Engagement unterstreicht, den Übergang zu grüner Energie auf globaler Ebene zu unterstützen.

Die Parteien verpflichten sich weiterhin, innerhalb von sechs Monaten die Vereinbarungen abzuschließen und die Finanzierung einzuleiten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein bei der Verwirklichung der gemeinsamen strategischen Ziele der Zusammenarbeit. Die Aktionäre werden regelmäßig auf dem Laufenden gehalten, um sicherzustellen, dass sie über die wichtigsten Entwicklungen und Fortschritte bei diesem wichtigen Vorhaben informiert bleiben.

Zitate der Geschäftsführung

Lex Bentner, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Leclanché, sagte: "Wir sind stolz, den Abschluss eines weiteren Meilensteins dieser transformativen Transaktion bekanntzugeben, der ein aufregendes neues Kapitel für das Unternehmen einläutet. Wir danken dem Mehrheitsaktionär herzlich für seine jahrelange Unterstützung und seinen unschätzbaren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens. Diese Transaktion unterstreicht unser Vertrauen in die vielversprechende Zukunft des Unternehmens und wir freuen uns darauf, mit Pinnacle zusammenzuarbeiten und auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen."

Pierre Blanc, CEO von Leclanché, fügte hinzu: "Wir freuen uns, den Abschluss der Due-Diligence-Prüfung bekannt geben zu können und die Transaktion weiter voranzutreiben. Eine erfolgreiche strategische Partnerschaft wird Leclanché für ein beschleunigtes Wachstum positionieren und die finanziellen Ressourcen und Kapazitäten bereitstellen, die wir benötigen, um unsere Aktivitäten weltweit auszubauen. Unser Ziel ist es, diese Partnerschaft zu nutzen, um unsere Vision, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Energielösungen zu werden, zu verwirklichen."

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN ISIN CH0110303119

Über Pinnacle International Capital Limited

Pinnacle International Capital ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Immobilienentwicklungen und Buyout-Investitionen spezialisiert hat. Pinnacle ist weltweit in entwickelten und aufstrebenden Märkten tätig und agiert in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Energie, Technologie und Immobilien. Das Unternehmen verpflichtet sich, in seinen Investitionen langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Ein erfahrenes Team mit umfangreicher Investitionsexpertise und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Identifizierung und Nutzung von Investitionschancen bildet das Rückgrat von Pinnacle. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen, die Innovation und Wachstum in Bereichen fördern, die für die grüne Energiewende von entscheidender Bedeutung sind, und trägt so zu einer nachhaltigen Zukunft bei.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

[1] SEF-LUX bezieht sich auf: Strategic Equity Fund Renewable Energy, Luxemburg, AM Investment SCA SICAV RAIF Global Growth, Sub-Fund, Luxemburg, sind zusammen der Hauptaktionär von Leclanché, im Folgenden als "SEF-LUX" bezeichnet.

