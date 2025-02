NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Aus allen Geschäftsbereichen des Börsenbetreibers gebe es Hinweise, die als Krönung eines starken Geschäftsjahres auf ein weiteres solides Quartal hindeuten, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Fokus erwartet er auf dem übernommenen Softwareanbieter Simcorp, Aussagen zu den Kapitalrückflüssen und dem 2025-er Ausblick./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 17:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005810055