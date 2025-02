USD/CAD kämpft um eine klare kurzfristige Richtung und schwankt am Freitag in einer Bandbreite. - Wetten auf eine Zinssenkung der Fed halten die Renditen von US-Anleihen und den USD niedrig, was das Paar begrenzt - Steigende Ölpreise stützen den Loonie und wirken ebenfalls als Gegenwind für das Major-Paar - Händler scheinen zudem zurückhaltend ...

