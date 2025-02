Unterföhring (ots) -"Wahrscheinlich ist es mit Kindern wie mit Pfannkuchen: Der erste wird immer scheiße", witzelte Carolin Kebekus schwanger auf der Bühne. In "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" stellt sie klar: "Ne, ist nicht scheiße geworden. Ist tip top 1A-Ware. Bisschen zu spät geliefert worden, aber top." Sie sind Lach-Legenden. Sie prägen die deutsche Comedy der letzten drei Jahrzehnte. Sie sind "Comedy Allstars". Carolin Kebekus. Martina Hill. Michael "Bully" Herbig. Hape Kerkeling. Annette Frier. Max Giermann. Mario Barth. In "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" sprechen sie und weitere Comedy-Größen über sich, ihr Schaffen und ihre Karrieren im Comedy-Zirkus - am Montag, 10. Februar 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Dabei geben sie in der Comedy-Doku persönliche Einblicke und kommentieren legendäre (eigene) Auftritte - von der "bullyparade" über "switch reloaded", unvergessene Live-Programme und "Knallerfrauen" bis zu "PussyTerror TV"."Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" - am Montag, 10. Februar 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Pressekontakt:Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: Frank.Wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: Nadine.Vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5966050