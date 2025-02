Auf der "Focus on IT"-Konferenz von mwb research skizzierte Markus Klahn, CEO der Intershop Communications AG, die Transformation vom traditionellen Lizenzmodell hin zu einem Cloud-basierten Platform-as-a-Service (PaaS)-Anbieter. Intershop, ein führendes Unternehmen im B2B-E-Commerce, nutzt seine Partnerschaft mit Microsoft Azure und KI-gesteuerte Personalisierung über Sparque.ai, um Skalierbarkeit und Kundenerlebnis zu verbessern, was auch Anerkennung von Branchenanalysten von IDC und Forrester bringt. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 26 % im Cloud-Geschäft (2019-2023) beschleunigt Intershop das Wachstum, indem Bestandskunden auf die Commerce Suite auf Azure migriert und der Kundenstamm erweitert wird. Dieser Wandel steigert die wiederkehrenden Einnahmen und Margen, da Cloud-Kunden dreimal mehr Umsatz generieren als On-Premise-Nutzer. Die vorläufigen Ergebnisse für 2024, die am 19. Februar veröffentlicht werden (hier zur Teilnahme am Earnings Call registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2025-02-19-13-30/ISHA-GR), werden Einblicke in diesen Fortschritt liefern. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre KAUF-Empfehlung mit einem Kursziel von 3,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Intershop%20Communications%20AG