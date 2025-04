Intershop verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang von 4% im Jahresvergleich auf 9,1 Mio. EUR, bedingt durch einen Rückgang der Serviceumsätze um 18% im Zuge des Übergangs zu einem "Partner-First"-Modell. Die Cloud- und Subskriptionsumsätze stiegen hingegen um 5% auf 5,2 Mio. EUR und machen nun 56% des Gesamtumsatzes aus. Die Profitabilität verbesserte sich: Das EBITDA stieg um 7% auf 0,84 Mio. EUR, das EBIT erreichte 73?Tsd. EUR - unterstützt durch Kostenkontrolle und Projektabschlüsse. Der Annual Recurring Revenue (ARR) wuchs um 14% auf 20,4 Mio. EUR, jedoch gingen Cloud-Aufträge und Net New ARR im Jahresvergleich um 17% bzw. 43% zurück. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert: ein Umsatzrückgang von 5-10%, ein leicht positives EBIT und ein moderates ARR-Wachstum. Die Margenentwicklung ist vielversprechend, allerdings trübt die schwache Auftragsdynamik das kurzfristige Wachstum ein. Die Analysten von mwb research halten dennoch am Kursziel von 3,00 EUR sowie ihrer Kaufempfehlung fest. Ein Earnings Call findet am 30. April um 13:30 Uhr (MESZ) statt. Zur Anmeldung: https://research-hub.de/events/registration/2025-04-30-13-30/ISHA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Intershop%20Communications%20AG