Intershop Communications AG ist ein führender deutscher Anbieter von E-Commerce-Software. Das Hauptprodukt, die "Intershop Commerce Platform", ermöglicht digitale Vertriebskonzepte für verschiedene Geschäftsmodelle (B2B, B2B2X, B2C), Vertriebskanäle und Touchpoints. Sie bietet ein Komplettpaket, das aus Commerce Management, Order Management (OMS), Product Information Management (PIM), Experience Management (EX), Customer Engagement Center und BI Data Hub besteht. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 23.07.2025 um 13:30 Uhr einen Online-Earnings Call mit Markus Klahn, CEO and with Petra Stappenbeck CFO der Intershop Communications AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-07-23-13-30/ISHA-GR zur Verfügung gestellt.





