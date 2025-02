HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die politische Ungewissheit in den USA habe sich bereits zu Beginn der Saison negativ auf die Nachfrage nach Anhängern ausgewirkt, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für den deutschen Lkw-Zulieferer sei es wichtig, den Markt während der Wachstumszyklen zu "besiedeln", um das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft zu schützen und auszubauen./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 08:21 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 08:22 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SAFH001