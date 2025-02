EQS-Ad-hoc: Palfinger AG / Schlagwort(e): Prognose

PALFINGER AG: Ergebnisprognose für 1. Quartal und 1. Halbjahr 2025 deutlich unter den Vorjahreswerten, wesentliche Kompensation des Rückgangs im 2. Halbjahr erwartet



07.02.2025 / 11:01 CET/CEST

Bergheim, Österreich, 7. Februar 2025



Auf Basis der Vorschaurechnung für das 1. Quartal 2025 erwartet die PALFINGER AG einen EBIT-Rückgang von rund einem Drittel im Vergleich zum Rekordquartal des Vorjahres (EBIT Q1/2024: 54,7 Mio. EUR). Die Hauptursache dafür liegt in dem schwierigen Marktumfeld des Jahres 2024.



Die Auftragseingänge in den europäischen Kernmärkten erholen sich bereits, dies sollte sich ab dem 2. Quartal in der Ergebnisentwicklung positiv auswirken. Für das 1. Halbjahr 2025 erwartet das Management dennoch ein EBIT deutlich unter dem Vorjahreswert (EBIT HJ1/2024: 112,2 Mio. EUR).



Das Management geht von einer weiteren Verbesserung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds aus. Im 2. Halbjahr 2025 wird eine wesentliche Kompensation des Ergebnisrückgangs und damit ein gutes Gesamtjahr 2025 erwartet.



Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 werden am 5. März 2025 veröffentlicht.









Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com







