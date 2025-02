Kaum hat der US-Präsident gewechselt, wird es an der Börse turbulent. Das liegt vor allem daran, dass das Thema KI weiterhin alle in Atem hält. Und die Chinesen richtig vorangehen. Haben Sie im Kopf wie hoch der Marktwert des Nvidia-Konzerns ausfällt? Nun, am letzten Freitag im Januar wurde das Unternehmen mit 3,3 Billionen Euro bewertet. Einen Handelstag später lag der Wert dann nur noch bei 2,95 Billionen. So schnell sind 600 Milliarden US-Dollar weg. Der Grund ist allseits bekannt - die Chinesen ...

