Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag nach einem bereits zurückhaltenden Start in den Handelstag auch bis zum Mittag keine klare Richtung gefunden. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.935 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.Ausreißer waren vor allem Rheinmetall im Positiven sowie Porsche am unteren Ende. Beim Rüstungskonzern dürfte die ausbleibende Aussicht auf einen Waffenstillstand in der Ukraine die Kurse wieder klettern lassen. Porsche dagegen rechnet mit einem weiteren Gewinneinbruch im laufenden Jahr und will zukünftig wieder mehr Verbrenner bauen."Die Marktteilnehmer müssen am Freitag viele Informationen einpreisen und sich für das bevorstehende Wochenende positionieren", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Auf der einen Seite wollen sich die Investoren weiter in deutschen Aktien positionieren, da diese im internationalen Vergleich unterbewertet sind. Auf der anderen Seite stehen diesen Bestrebungen die wirtschaftlichen Daten und potentielle US-Strafzollankündigungen entgegen.""Mit jedem neuen Rekordstand im Dax müssen auch die letzten Zögerer und Zauderer hinterherspringen, um einigermaßen die Performance der Benchmark halten zu können. Die schlechten Nachrichten von Porsche und deren Abstrahleffekte auf die anderen Autobauer halten sich, durch die geringe Gewichtung der Automotivebranche im Dax, in Grenzen." Dieses Handelsvorgehen lasse sich bereits seit einigen Handelstagen beobachten, so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0379 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9635 Euro zu haben.