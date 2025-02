Die meistgehandelten Produkte: Rheinmetall mit Bundeswehr-Großauftrag!

In dieser Woche konnte der DAX® eine beeindruckende Kehrwende liefern. Heute stieg der deutsche Leitindex im frühen Handel bis auf die Marke von 21.945 Punkte und markierte damit ein neues Rekordhoch. Noch wenige Tage zuvor fiel er unter die Marke von 21.300 Punkten. Die US-Arbeitsmarkdaten könnten im Verlauf des Tages noch weitere Impulse geben. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute vier Scheine auf Rheinmetall.

Der deutsche Rüstungskonzern stand gestern unter Druck. Ein mögliches Treffen zwischen Trump und Putin sorgte am vergangenen Handelstag für schlechte Stimmung in der Rüstungsbranche. Die Papiere gaben fast 5% nach. Heute ging es aber wieder um 3,5% nach oben. Rheinmetall hat einen neuen Großauftrag für die Digitalisierung von Infanterie-Soldaten abgeschlossen. Der Auftrag hat ein maximales Volumen von 3,1 Milliarden EUR und eine Laufzeit bis 20230. Zum Rekordhoch fehlen der Aktie rund 34 EUR. Auch Call Optionsscheine auf die US-Riesen Alphabet und Amazon.com stehen im Blickpunkt der Anleger. Beide Unternehmen haben kürzlich ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Amazon.com hat die Anleger mit seiner Prognose für das laufende Quartal enttäuscht. In diesem Jahr möchte das Unternehmen 100 Milliarden USD in KI-Infrastruktur investieren. Die Aktien notieren vorbörslich rund 3% tiefer. Auch Alphabet konnte die Erwartungen nicht komplett erfüllen. Die Aktie brach daraufhin um knapp 7% ein. Nur kurz zuvor hatte das Papier einen neuen Rekord bei 208,70 USD erreicht. Gestern schloss das Papier unverändert bei 193,31 USD. Das Unternehmen profitiert weiterhin von einem anhaltend starken Wachstum im Cloud-Bereich.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call UG1TLH 5,44 730,20 EUR 680,86 EUR 13,53 Open End Rheinmetall AG Call UG1TLF 6,00 730,20 EUR 674,83 EUR 12,09 Open End DAX® Call UG25ZP 3,71 21918,00 Punkte 21573,34 Punkte 57,30 Open End DAX® Call UG261D 1,15 21918,00 Punkte 21890,00 Punkte 254,84 Open End DAX® Put HD4B42 3,09 21923,00 Punkte 22205,06 Punkte 65,96 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.02.2025; 11:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Call HD9K4D 1,60 192,69 USD 200,00 USD 6,12 17.09.2025 Rheinmetall AG Call HD466L 6,72 731,80 EUR 700,00 EUR 6,95 19.03.2025 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Call HD62B1 0,25 56,49 EUR 70,00 EUR 5,92 17.12.2025 DAX® Put UG181T 8,33 21921,00 Punkte 21900,00 Punkte -12,94 19.09.2025 Amazon.com Inc. Call HD4PBE 2,10 232,605 USD 230,00 USD 6,35 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.02.2025; 11:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag Bechtle AG Long HC15Y8 2,94 32,17 EUR 21,73 EUR 3 Open End Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 2,09 88,45 USD 58,12 USD 3 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 3,25 327,52 USD 217,03 USD 3 Open End Amazon.com Inc. Long HD31EB 1,51 232,39 USD 209,02 USD 8 Open End Rheinmetall AG Long HD70VW 4,99 731,80 EUR 635,89 EUR 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.02.2025; 11:35 Uhr;

