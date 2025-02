Die Super Micro Computer-Aktie hat in den letzten drei Handelstagen mächtig angezogen. Seit Montag ist der Aktienkurs des Serverspezialisten um über 25% nach oben geschossen. Was ist der Auslöser des Kurssprungs und deutet sich hier ein massives Comeback an? Die Spannung steigt Der Spannungsbogen der Super Micro Computer-Aktie erreicht langsam seinen Höhepunkt. Wir erinnern uns: Supermicro erhielt von der US-Technologiebörse Nasdaq eine Gnadenfrist ...

