Die Commerzbank-Aktie zeigt sich am Freitag weiterhin in robuster Verfassung und setzt ihren positiven Trend der letzten Monate fort. Im XETRA-Handel bewegte sich das Papier in einer Handelsspanne zwischen 18,85 EUR und 19,10 EUR, wobei letzterer Wert das neue 52-Wochen-Hoch markiert. Im Vergleich zum Vorjahrestief von 10,15 EUR bedeutet dies einen beachtlichen Kursanstieg von über 86 Prozent. Die starke Performance wird durch solide Geschäftszahlen untermauert: Im jüngsten Quartal konnte die Bank ihr Ergebnis je Aktie auf 0,65 EUR steigern, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den 0,55 EUR aus dem Vorjahreszeitraum darstellt.

Analysten erwarten weiteres Wachstumspotenzial

Die Zukunftsaussichten der Bank werden von Experten positiv eingeschätzt. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 2,27 EUR je Aktie. Auch die Dividendenpolitik spiegelt die positive Entwicklung wider: Nach einer Ausschüttung von 0,650 EUR im Jahr 2024 wird für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 0,758 EUR erwartet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 17,79 EUR, wobei die aktuelle Kursentwicklung diese Einschätzung bereits übertroffen hat.

Anzeige

Commerzbank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Commerzbank-Analyse vom 7. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Commerzbank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Commerzbank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Commerzbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...