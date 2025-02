NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental vor Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Bis zum Beginn des US-Zolldramas sei er davon ausgegangen, dass das Jahr 2025 eine gute Performance der Reifenhersteller erwarten lasse, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun dürften die drohenden US-Zölle die Diskussionen und die Stimmung in den kommenden Wochen dominieren./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 06:16 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005439004