Ein enttäuschender Wochenausklang für die Anteilseigner von K+S. So setzt sich beim Düngemittelproduzenten nach einem starken Januar am Freitag die am Vortag eingeleitete Korrektur fort. Im Sog des norwegischen Branchenkollegen Yara, dessen Zahlenwerk die Anleger enttäuschte, ist auch beim MDAX-Konzern der Abwärtsdruck deutlich spürbar.Nachdem der Kurs von K+S am Vortag schon deutlich vom Hoch seit Juni zurückgekommen war, sank er nun um 2,7 Prozent. Der Yara-Kurs sackte in Oslo um 5,2 Prozent ab. ...

