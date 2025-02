Das Währungspaar USD/CHF notiert im frühen europäischen Handel am Freitag bei rund 0,9060, ein Tagesgewinn von 0,17%. - Investoren warten auf den US-Arbeitsmarktbericht für Januar, der am Freitag veröffentlicht wird. - Die Eskalation der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten könnte die Zuflüsse in sichere Häfen verstärken, was dem CHF zugute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...