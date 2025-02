Der US Dollar Index könnte seinen ersten Widerstand am 9-Tage gleitenden Durchschnitt bei 107,94 finden - Ein erfolgreicher Durchbruch der 50er Marke würde die Entstehung eines Aufwärtstrends bestätigen - Die unmittelbare Unterstützung liegt bei der oberen Begrenzung des Abwärtstrendkanals bei 107,30 - Der US Dollar Index (DXY) setzte seinen Aufwärtstrend ...

