Schwere Zeiten für Mercedes-Benz: Nicht nur in China verkaufen sich die Elektrofahrzeuge des Autobauers schlecht. Auch in den USA scheint sich die Nachfrage nach den EQ-Modellen nicht wie gewünscht zu entwickeln. Die Stuttgarter steuern nun gegen, könnten damit aber ihr Image aufs Spiel setzen.Wie der US-Website des Autobauers zu entnehmen ist, gewährt Mercedes auf viele seiner Elektromodelle satte Rabatte. So ist etwa die AMG-Variante des EQS ab sofort für 15.000 Dollar weniger zu erhalten. Mit ...

