PARIS/MAILAND (dpa-AFX) - Fusions- und Übernahmespekulationen haben am Freitagnachmittag den Aktien von TIM (Telecom Italia) und Vivendi kräftig Auftrieb gegeben. Das Papier des Medienunternehmens Vivendi, dem rund 24 Prozent an TIM gehört, sprang mit plus 5,2 Prozent auf 2,85 Euro auf den höchsten Stand seit Sommer 2001. TIM stiegen zuletzt um 5,0 Prozent auf 0,296 Euro, nachdem sie kurzzeitig bei etwas über 0,30 Euro wieder auf das Niveau von Anfang 2024 zurückgekehrt waren.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, prüfen der Hauptanteilseigner von Iliad SA und der französische Investor Xavier Niel sowie das Private-Equity-Unternehmen CVC Capital Partners unabhängig voneinander Möglichkeiten für TIM. Ziel sei es, das Unternehmen mit der italienischen Tochter des französischen Internet- und Mobilfunkkonzerns Iliad zusammenzulegen und so hohe Synergien zu heben. CVC befinde sich daher aktuell in Gesprächen über den Erwerb von Vivendis Beteiligung.

Dagegen habe Iliad einen eigenen Plan erarbeitet, um etwa 35 Prozent an TIM erwerben zu können, wolle aber ein vollständiges Übernahmeangebot vermeiden. Iliad unterstützt den Quellen zufolge daher einen Kauf des Vivendi-Anteils an TIM durch private Beteiligungsgesellschaften wie CVC oder Apax Partners und könne sich eine Zusammenarbeit vorstellen, um die Konsolidierung voranzutreiben./ck/la/he

FR0004035913, IT0003497168, FR0000127771, JE00BRX98089