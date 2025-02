Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA09226M1005 Black Swan Graphene Inc. 07.02.2025 CA09226M2094 Black Swan Graphene Inc. 10.02.2025 Tausch 8:1CA17040T3001 Chorus Aviation Inc. 07.02.2025 CA17040T8885 Chorus Aviation Inc. 10.02.2025 Tausch 7:1IT0001350625 Olidata S.p.A. 07.02.2025 IT0005634610 Olidata S.p.A. 10.02.2025 Tausch 10:1US09075P1057 BioXcel Therapeutics Inc. 07.02.2025 US09075P2048 BioXcel Therapeutics Inc. 10.02.2025 Tausch 16:1US87807D5095 TC BioPharm (Holdings) PLC 07.02.2025 US87807D6085 TC BioPharm (Holdings) PLC 10.02.2025 Tausch 20:1US33817P3064 FitLife Brands Inc. 07.02.2025 US33817P4054 FitLife Brands Inc. 10.02.2025 Tausch 1:2