Der E-Commerce-Riese Amazon verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr 2024 beeindruckende Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Der Jahresumsatz kletterte um 11 Prozent auf 637,96 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn sogar um 95 Prozent auf 59,25 Milliarden US-Dollar anstieg. Im vierten Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 187,79 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 20 Milliarden US-Dollar, was Steigerungen von 10 bzw. 88 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dennoch reagierte die Börse verhalten auf die Zahlen - die Aktie gab im vorbörslichen Handel mehr als 3 Prozent nach.

Währungseffekte und KI-Investitionen belasten Ausblick

Für das laufende erste Quartal 2025 dämpft Amazon die Erwartungen der Anleger. Der Konzern prognostiziert einen Umsatz zwischen 151 und 155,5 Milliarden US-Dollar, was unter den Markterwartungen liegt. Als Hauptgrund werden negative Währungseffekte durch den starken US-Dollar genannt, der die internationalen Umsätze schmälert. Zusätzlich kündigte Amazon massive Investitionen in seine Infrastruktur an. Die Ausgaben für Sachanlagen sollen 2025 auf 100 Milliarden US-Dollar steigen - ein deutlicher Sprung gegenüber den 83 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Ein Großteil dieser Investitionen fließt in den Ausbau des Cloud-Geschäfts AWS und die Entwicklung von KI-Technologien.

