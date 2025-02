Der Elektroautobauer hat zuletzt deutlich weniger in China hergestellte Fahrzeuge verkauft und damit auch schwächer abgeschnitten als der dort beheimatete Rivale BYD. Der Rückgang reiht sich damit in zuletzt schwächere Verkaufszahlen aus Europa ein. Wie aus Daten der CPCA, dem chinesischen Verband für Personenkraftwagen, hervorgeht, verkaufte Teslas im Januar 63. 238 in China hergestellte Fahrzeuge. Dies entspricht einem Rückgang um 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In seiner Gigafactory ...

