Die Deutsche Börse verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel zeigt sich die Aktie des Börsenbetreibers besonders robust und erreichte im Tagesverlauf ein Niveau von 242,30 Euro. Dies entspricht einer beachtlichen Annäherung an das erst kürzlich erreichte 52-Wochen-Hoch von 242,60 Euro. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch im Handelsvolumen wider, wobei über 106.000 Aktien den Besitzer wechselten. Besonders erwähnenswert ist die starke Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 175,90 Euro, was die beeindruckende Aufwärtsdynamik der vergangenen Monate unterstreicht.

Dividendenaussichten stimmen Anleger optimistisch

Die Zuversicht der Investoren wird durch die prognostizierte Dividendenentwicklung zusätzlich gestärkt. Während im vergangenen Jahr eine Ausschüttung von 3,80 Euro je Aktie erfolgte, rechnen Marktbeobachter für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 4,05 Euro. Diese Aussicht auf eine gesteigerte Dividendenzahlung unterstreicht die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Analysten zeigen sich ebenfalls optimistisch und haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,89 Euro festgelegt, wobei für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn je Aktie von 10,59 Euro erwartet wird.

