ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Analyst Timothy Arcuri verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass Taiwan Exportdaten veröffentlicht habe, darunter auch die für Ausrüstung im Bereich automatische Datenverarbeitung (ADP). Das Wachstum in im ADP-Bereich ohne Laptops sei im Januar stark gewesen, schrieb er. Allerdings seien die Daten in den vergangenen Quartalen nicht sehr aussagekräftig gewesen und Nvidia habe sie in den vergangenen acht Quartalen übertroffen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 17:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US67066G1040