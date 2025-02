Berlin - Désirée Nosbusch hat sich für ihr Film-Debüt als Regisseurin von berühmten Kollegen inspirieren lassen. "Ich liebe Scorsese", sagte sie der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Ich war immer ein Lynch-Fan. Spielbergs 'E.T.' hat mich geprägt. Und 'Cinema Paradiso' von Giuseppe Tornatore."Die 60-Jährige hat soeben ihren Film "Poison - Eine Liebesgeschichte" ins Kino gebracht. Darin spielen Trine Dyrholm und Tim Roth die Hauptrollen.Nosbusch, die vor allem als Moderatorin und Schauspielerin berühmt ist, studierte einst Regie in Los Angeles. Zu ihren Lehrern gehörten berühmte Regisseure: "Ich hatte zwei tolle Dozenten. Einer war Rob Reiner, und einer war Mel Brooks. Und von Mel Brooks stammt ein Satz, den ich gern zitiere: Wenn eine Geschichte wie ein Honigtopf an dir kleben bleibt und du sie nicht mehr abschütteln kannst, dann musst du diese Geschichte erzählen."Der Film "Poison" läuft im Kino. Am Donnerstag wird Nosbusch außerdem die Eröffnungsgala der Berlinale moderieren.