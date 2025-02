Die CrowdStrike Holdings Aktie verzeichnete am 8. Februar 2025 einen leichten Rückgang von 0,15 Prozent auf 419,88 USD. Besondere Aufmerksamkeit erregte der kürzlich erfolgte Aktienverkauf durch Vorstandsmitglied Sameer Gandhi, der Anteile im Wert von 2,58 Millionen US-Dollar veräußerte. Trotz dieser Entwicklung zeigt sich die Aktie auf Monatssicht mit einem Plus von 9,95 Prozent weiterhin in robuster Verfassung. Die Marktkapitalisierung des Cybersecurity-Spezialisten beläuft sich aktuell auf 100,6 Milliarden Euro.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Mit einem aktuellen KGV von 105,84 für das Jahr 2025 und einer Marktpräsenz von 246,3 Millionen ausstehenden Aktien positioniert sich das Unternehmen weiterhin als bedeutender Akteur im Softwaresektor. Der Kurs liegt derzeit 5,54 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch.

