Der DAX hat sich nach vier Verlusttagen in Folge mal wieder von seiner starken Seite gezeigt. Gestern legte er 1,13 Prozent auf 23.109 Punkte zu. Heute könnte es weiter nach oben gehen. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend positiv. Von Quantencomputern, die in fünf Jahren praktische Anwendungen versprechen, über Amazons neue KI-Shopping- und Gesundheits-Tools bis hin zu CrowdStrikes starker Erholung in der Cybersicherheit - die Tech-Welt boomt wieder. Doch während GameStop mit Bitcoin-Strategien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...