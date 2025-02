München - Elektroautos bleiben in Deutschland ein Nischenprodukt. Das zeigen Zahlen des Versicherers HUK Coburg, über die die "Welt am Sonntag" berichtet.Der Auswertung zufolge machen E-Autos bundesweit nur drei Prozent aller privaten Pkw aus. Auf den größten Elektro-Anteil kommt Bayern mit 3,5 Prozent, gefolgt von Baden-Württemberg und Niedersachsen mit je 3,3 Prozent. Den geringsten E-Anteil verzeichnet Sachsen mit 1,6 Prozent.Anders als die Zulassungsstatistiken des Kraftfahrt-Bundesamts basieren die Daten der HUK auf den Versicherungsverträgen von Privatleuten. Etwa jeder vierte private Pkw ist bei der HUK versichert. Die Zahlen zeigen auch, dass im vergangenen Jahr nicht einmal vier Prozent der Autofahrer vom Verbrenner auf ein Elektroauto umgestiegen sind. Die meisten Wechsler gab es in Niedersachsen und Bayern mit je 4,5 Prozent. Die wenigsten in Sachsen (2,1 Prozent). Im bundesweiten Durchschnitt waren es 3,9 Prozent.Die Nutzung von E-Autos hängt den Versicherungsdaten zufolge auch stark von den Lademöglichkeiten ab. So beträgt der Elektroauto-Anteil unter den Hauseigentümern 4,3 Prozent, Wohnungsbesitzer kommen auf 2,5 Prozent und die privaten Pkw von Mietern haben nur zu 1,3 Prozent einen reinen Elektroantrieb.