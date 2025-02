Wolfsburg - In den Samstagnachmittagpartien des 21. Bundesliga-Spieltags haben sich der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen mit einem 0:0 unentschieden getrennt.Während die Gastgeber vor allem in der ersten Halbzeit einige gefährliche Chancen hatten, fehlte Leverkusen die letzte Durchschlagskraft gegen die kompakte Defensive der Wölfe. Ein frühes Kopfballtor von Koulierakis wurde wegen Abseits aberkannt (7.), während Leverkusen durch Xhaka (50.) und Frimpong (83.) gefährlich wurde, jedoch ohne Erfolg. Wolfsburg hatte Pech, als Fischer in der 75. Minute nur die Latte traf. Zudem sorgte der VAR für Diskussionen, als ein möglicher Elfmeter für Leverkusen nach Überprüfung nicht gegeben wurde (79.).Am Ende blieb es bei einer Punkteteilung, die vor allem für Leverkusen im Titelrennen eine Enttäuschung ist. Die Werkself bleibt zwar auf Platz zwei der Tabelle und ist dort auch vorerst nicht gefährdet, der Abstand auf die Bayern beträgt aber nun immerhin acht Punkte. Wolfsburg reicht der Punkt, um auf Rang acht zu klettern.Die anderen Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Dortmund - Stuttgart 1:2, Freiburg - Heidenheim 1:0, Mainz - Augsburg 0:0, Hoffenheim - Union Berlin 0:4. Am Abend spielen noch Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt.