Mönchengladbach - In der Samstagabendpartie des 21. Bundesliga-Spieltags haben sich Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt mit einem 1:1 unentschieden getrennt.Die Hausherren starteten druckvoll und gingen in der 26. Minute durch einen Kopfballtreffer von Tim Kleindienst verdient in Führung. Doch die Eintracht schlug schnell zurück: Hugo Ekitiké nutzte einen Abpraller und erzielte in der 31. Minute den Ausgleich.Nach einer temporeichen ersten Halbzeit verflachte die Partie etwas, wobei Frankfurt die aktivere Mannschaft war und unter anderem einen Lattentreffer verbuchte. In der Schlussphase drängten die Hessen verstärkt auf den Siegtreffer, was aber vergeblich blieb.In der Tabelle bleibt Frankfurt auf Platz drei, Gladbach rutscht auf Rang acht ab.