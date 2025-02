Die Skandinavier sind ein wichtiger Zulieferer für die Crème de la Crème der Medtech-Szene. Eine profitable Wachstumsstory, die wieder an Dynamik gewinnen sollte.Intuitive Surgical hat vor Kurzem die Schallmauer durchbrochen. Erstmals wird der Weltmarktführer für Roboter-assistierte Chirurgie mit über 200 Milliarden Dollar an der Börse bewertet. Aushängeschild des US-Medtech-Riesen: die Da-Vinci-Operationssysteme. In immer mehr OP-Sälen sind die Roboter nicht mehr wegzudenken. Doch auch Intuitive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...