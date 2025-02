Der kanadische Technologiekonzern BlackBerry verzeichnet weiterhin eine erfreuliche Kursentwicklung. Die Aktie legte am 8. Februar um 0,20 Prozent zu und erreichte einen Kurs von 5,08 EUR. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im letzten Monat, in dem das Papier einen Zuwachs von 19,25 Prozent verbuchen konnte. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 3,0 Milliarden EUR.

Wichtiger Termin steht bevor

Ein bedeutendes Ereignis steht kurz bevor: Am 12. Februar 2025 wird BlackBerry an der Wolfe Research Auto, Auto Tech and Semiconductor Conference teilnehmen. Diese Konferenz könnte weitere Einblicke in die Entwicklung des Unternehmens im Automobilsektor geben, einem der strategischen Schwerpunkte des ehemaligen Smartphone-Herstellers.

