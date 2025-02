Unterföhring (ots) -Live, überraschend, ungefiltert: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf starten am Samstag, 22. März 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Entstanden aus dem 24-stündigen Programmtag von Joko & Klaas, geht "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" jetzt als eigenständige Show-Entwicklung an wechselnden, überraschenden und absurden Orten auf Sendung.An vier Samstagen, live und irgendwo in Deutschland. Wo genau Joko & Klaas ihre Quizpulte aufschlagen werden? Ein Geheimnis, bis kurz vor der Ausstrahlung. Jede Zuschauerin und jeder Zuschauer hat am Tag der Show die Möglichkeit, Joko & Klaas zu besuchen, live als Kandidat:in dabei zu sein und um 100.000 Euro zu quizzen.ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Eine Live-Pilotfolge geht in Serie: 'Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)' hat am 24-Stunden-Programmtag von Joko & Klaas eine starke Premiere zur Prime Time hingelegt. Jetzt machen wir unser Versprechen wahr und schicken das Quiz als eigenes Format auf Sendung. Jede Woche werden wir an einem anderen Ort sein, jeder aus der entsprechenden Region kann spontan mitmachen, vorbeikommen und live 100.000 Euro gewinnen."Das ist der Weg zur sehr hohen Gewinnsumme von 100.000 EuroTeamwork und Wissen oder die Bereitschaft zum Zocken sind nötig, um "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" für sich zu entscheiden und sich gegen die Mitspielerinnen und Mitspieler durchzusetzen. Drei Personen treten in 25 Quizrunden an. Wer richtig antwortet, bringt die ganze Gruppe eine Stufe weiter. Wer falsch antwortet, fliegt alleine raus und wird durch die nächste Kandidatin oder den nächsten Kandidaten ersetzt. Antwortet keiner, müssen alle drei Spieler:innen die Show verlassen. Wer die 25. Quizfrage am Ende korrekt beantwortet, gewinnt nicht nur das sehr gute Quiz, sondern auch eine sehr hohe Summe - um genau zu sein 100.000 Euro.Produziert wird "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - ab 22. März 2025, vier Folgen, immer samstags, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: SGQPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5966981