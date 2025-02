Die Wüstenrot & Württembergische AG verzeichnet aktuell eine verhaltene Marktentwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Finanzdienstleisters notiert bei 12,22 Euro, was einen leichten Rückgang darstellt. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden Euro und insgesamt 93,7 Millionen ausstehenden Aktien zeigt sich das Stuttgarter Unternehmen derzeit in einer stabilen Position, wenngleich die Kursdynamik der letzten Tage eine gewisse Zurückhaltung der Anleger widerspiegelt.

Fundamentaldaten im Fokus

Die fundamentalen Kennzahlen des Versicherungs- und Finanzkonzerns präsentieren sich solide. Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 5,87, während das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis mit 0,19 berechnet wird. Diese Kennzahlen deuten auf eine moderate Bewertung des Unternehmens hin.

Anzeige

Wuestenrot & Wuerttembergische-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Wuestenrot, Wuerttembergische-Analyse vom 9. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Wuestenrot, Wuerttembergische-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Wuestenrot, Wuerttembergische-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Wuestenrot, Wuerttembergische: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...