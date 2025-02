© Foto: adobe.stock.com

Der Staub, den der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag aufwirbelte, hat sich noch nicht so ganz gelegt, da rücken für Gold bereits die anstehenden US-Inflationsdaten in den Fokus. Und auch Barrick Gold kommt mit Zahlen.Dämpfer für Gold und Silber am Freitag Kurzzeitig sah es am Freitag nach dem finalen Vorstoß des Goldpreises in Richtung 3.000 US-Dollar aus. Und auch Silber entledigte sich temporär eines eminent wichtigen Widerstands. Doch Stimmung und Preise kippten. Gold und Silber kamen zurück. Obgleich noch nicht sonderlich viel passiert ist, ist die Situation nicht ohne Risiken. Wie sich die Situation für Silber respektive für den Silberpreis aktuell darstellt, lesen Sie im Kommentar …