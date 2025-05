© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis taucht zur Stunde in Richtung 3.300 US-Dollar ab. Der Silberpreis gibt ebenfalls nach und nimmt die wichtige Marke von 32,2 US-Dollar ins Visier. Das rückt die Gold- und Silberproduzenten in den Fokus.Gold, Silber, Kupfer und Brent Öl in entscheidender Phase Gold, Silber, Kupfer und Brent Öl befinden sich im Hinblick auf die weitere Preisentwicklung in einer wichtigen Phase. Während konjunktursensible Rohstoffe - allen voran Kupfer und Brent Öl - ob der aktuellen Gemengelage schwächeln, profitiert Gold von dieser von Unsicherheit geprägten Phase. Anleger und Investoren flücht(et)en in den sicheren Hafen Gold. Lesen Sie hierzu unter anderem die aktuellen Kommentare …