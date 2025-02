Die Siemens-Aktie zeigt sich in der ersten Februarwoche 2025 besonders dynamisch und markierte am 8. Februar ein neues 52-Wochen-Hoch. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 208,70 EUR, was einem Anstieg von 0,3 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 166,0 Milliarden Euro bestätigt der Technologiekonzern seine Position als eines der wertvollsten deutschen Unternehmen.

Wichtige Termine stehen bevor

In der kommenden Woche stehen mehrere bedeutende Termine an: Am 13. Februar 2025 wird Siemens nicht nur seine Quartalszahlen für Q1 2025 vorlegen, sondern auch die Jahreshauptversammlung abhalten. Einen Tag später, am 14. Februar, steht das Détachement der Schlussdividende an.

