Thermo Fisher - TMO: Die Bullen schauen auf die Pullback-Formation!

Analysten-Meinungen zu Thermo Fisher (TMO): von "Equal Weight" bis "Outperform"

Die Situation in China bleibt für Thermo Fisher trotz positiver Anzeichen herausfordend!

Thermo Fisher (TMO) - ISIN US8835561023

Rückblick: Trotz eines Kursverlusts von rund 3.6 Prozent in den letzten sechs Monaten sind wir bei der Thermo-Fisher-Aktie auf Seiten der Bullen. Nach den Quartalszahlen zum Schlussviertelhar 2024 schoss das Wertpapier stark noch oben. Die anschließende Bullenflagge führte zurück zum 20er-EMA mit einem Schlusskurs in unmittelbarer Nähe der grünen Linie.

Thermo-Fisher-Aktie: Chart vom 07.02.2025, Kürzel: TMO Kurs: 571.47 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Chartformation lässt uns auf einen technischen Bounce in Long-Richtung warten. Oberhalb der letzten Tageskerze hätten wir ein klares Kaufsignal. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 30. Januar.

Mögliches bärisches Szenario

Unter der letzten Tageskerze finden wir eine schöne Unterstützungslinie, die wir zur Absicherung nutzen sollten anstatt darauf zu warten bis womöglich schlechte Nachrichten vom wichtigen chinesischen Markt in der Presse zu finden sind.

Meinung:

Thermo Fisher behauptet seine Position als führendes Unternehmen im Bereich Life Science Tools & Diagnostics erfolgreich in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2024 übertrafen die Erwartungen und geben positive Impulse für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen aus Waltham in Massachusetts prognostiziert für 2025 ein organisches Wachstum von 3 bis 4 Prozent sowie eine Verbesserung der EBIT-Marge um etwa 90 Basispunkte. Der erwartete Gewinn pro Aktie soll zwischen 23.10 und 23.0 US-Dollar liegen. Besonders erfreulich entwickelt sich das Bioproduktionssegment. Auch die Sparte Laborprodukte und -dienstleistungen erweist sich als widerstandsfähig, wobei insbesondere die Umsätze der Auftragsforschungsinstitute stabil bleiben. Auf dem wichtigen chinesischen Markt zeichnen sich ermutigende Anzeichen einer Erholung ab, vor allem im Bereich der marktspezifischen Arzneimittel. Dennoch steht Thermo Fisher vor einigen Herausforderungen. Die anhaltende Unsicherheit in China könnte sich kurzfristig negativ auswirken, besonders für die Gerätesparte in der Region. Zudem besteht die Möglichkeit eines unterdurchschnittlichen Marktwachstums im Jahr 2025, was die Geschäftsentwicklung beeinträchtigen könnte. In einem solchen Szenario wären verstärkte Kostensenkungsmaßnahmen und Effizienzsteigerungen erforderlich, um die Rentabilität zu sichern. Die Analysten bewerten die Perspektiven des Unternehmens überwiegend positiv, mit Einstufungen von "Equal Weight" bis "Outperform". Diese Einschätzungen stützen sich auf das kontinuierliche Übertreffen der Prognosen und die starke Marktposition von Thermo Fisher. Während einige Analysten ihre Kursziele angehoben haben, behalten andere angesichts der allgemeinen Marktunsicherheiten konservativere Ziele bei. Zur insgesamt bullischen Einschätzung kommen wir vor allem aufgrund der vielversprechenden Pullback-Formation.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 218.59 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1161 Mio.USD

Meine Meinung zu Thermo Fisher ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/swot-analysis/die-swotanalyse-von-thermo-fisher-scientific-aktienausblick-93CH-2860137

Veröffentlichungsdatum: 09.02.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.