Die EON SE-Aktie verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Aufwärtsentwicklung an der Börse. Im XETRA-Handel konnte das Papier am Freitag erneut zulegen und setzte damit seinen positiven Trend fort. Mit einem Plus von 0,96 Prozent gehört der Energieversorger zu den stärksten Performern im DAX. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 30,7 Milliarden Euro.

Quartalszahlen im Fokus

Die Anleger richten ihren Blick nun auf den 26. Februar, wenn EON die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren wird. Unterdessen hat Bundeskanzler Scholz eine mögliche Verstaatlichung der Stromnetze ausgeschlossen, was für zusätzliche Klarheit im regulatorischen Umfeld sorgt.

