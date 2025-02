Die 3U HOLDING AG zeigt sich am aktuellen Handelstag stabil. Der Aktienkurs liegt bei 1,651 EUR und bewegt sich damit auf dem Niveau des Vortages (Stand: 08. Februar). Die Marktkapitalisierung des Marburger Unternehmens beträgt derzeit 58,3 Millionen Euro bei 35,3 Millionen ausstehenden Aktien. In der jüngsten Entwicklung spiegelt sich eine verhaltene Marktdynamik wider, die sich in einem leichten Monatsverlust von 0,06 Prozent ausdrückt.

Aktuelle Bewertungskennzahlen

Die fundamentalen Kennzahlen der 3U HOLDING AG deuten auf eine moderate Bewertung hin. Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32,24, während das aktuelle KUV mit 1,11 ausgewiesen wird. Der Kurs notiert gegenwärtig 44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 32,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

