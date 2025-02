Nokia hat in einem weiteren Patentverfahren gegen Amazon einen Sieg errungen. Im Raum steht jetzt ein Aus des Streamingdienstes Prime Video in Deutschland. Oder ist doch alles halb so schlimm? Ende September 2024 hatte der finnische Konzern Nokia einen Patentstreit gegen Amazon vor dem Landgericht München für sich entschieden. Wenige Wochen später war der E-Commerce-Konzern gezwungen, den Verkauf einiger Smart-TVs sowie Fire-TV-Sticks in Deutschland ...

