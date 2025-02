Pristina - Bei der Parlamentswahl im Kosovo liegt die Regierungspartei "Bewegung für Selbstbestimmung" Vetevendosje (VV) mit über 40,4 Prozent der abgegebenen Stimmen laut aktuellen Hochrechnungen vorne. Das berichten mehrere kosovarische Medien am Sonntagabend nach 98 Prozent ausgezählter Stimmzettel.Demnach kommt dahinter die wirtschaftsliberale und konservative "Demokratische Partei des Kosovo" (PDK) auf 21,8 Prozent, während die rechtsgerichtete "Demokratische Liga des Kosovo" (LDK) 17,5 Prozent auf sich vereinigen kann. Das AAK-Nisma-Bündnis erreichte 7,2 Prozent Zustimmung.Die zentrale Wahlkommission entschuldigte sich zwischenzeitlich für technische Probleme auf der Plattform. Aufgrund des "großen Interesses der Bürger am Zugriff auf die Ergebnisplattform" sei es beim Stand von 23 Prozent ausgezählter Stimmen zu einer "Überlastung des Systems gekommen", sagte der Sprecher der Zentralen Wahlkommission, Valmir Elezi, in einer Erklärung.