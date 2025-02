Berlin - Maral Koohestanian, Spitzenkandidatin von Volt glaubt, dass ihre Partei in den Bundestag einziehen wird. "Wir schaffen die Fünfprozenthürde", sagte sie dem Nachrichtenportal T-Online."Wir haben unsere Mitgliederzahl seit Juni verdoppelt. Das ist ein krasser Zuwachs", erklärte sie. Das sei ein "klarer Auftrag, für die junge Generation die Stimme im Bundestag zu sein". Die Politikerin kritisierte aktuelle Umfragen, die Volt nicht gesondert ausweisen. "Wir werden gar nicht einzeln abgefragt und laufen unter Sonstiges", sagte sie. Dies verfälsche das Bild, da die Wahlpräferenz eines großen Teils der Bevölkerung nicht erfasst werde. "Wir fordern daher, dass alle Parteien bei allen Umfragen explizit ausgewiesen werden", so Koohestanian.Volt fordert eine europäische Armee und will Deutschlands Verteidigungsbudget auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anheben. Koohestanian sagte dazu, dass die Partei noch höhere Ausgaben befürwortet. Drei Prozent seien "der Grundstein für weitere Erhöhungen des Wehretats, wenn es nötig wird. Da müssen erstmal alle anderen europäischen Länder zustimmen. Wenn du bei denen direkt mit fünf oder sechs Prozent ankommst, sinken die Chancen auf Zustimmung deutlich."