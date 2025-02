In dem Jahr 2025 wird ALDI seine Einkäufe von Frischwaren aus Spanien auf über 200.000 Tonnen Fleisch, Obst und Gemüse steigern, was einem Wachstum von rund 15 % gegenüber 2024 entspricht, so berichtet FyH.es. Das prognostizierte Wachstum 2025 setzt den Aufwärtstrend bei Spaniens Frischprodukten und Einkäufen fort, den ALDI in den letzten Jahren erlebt hat....

