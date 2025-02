Anzeige / Werbung

Die Weltwirtschaft steht vor einer Zeitenwende - und ein Unternehmen gehört zu den größten Profiteuren.

Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) befindet sich in einer einzigartigen Position: Die Nachfrage nach Wolfram, einem essenziellen Rohstoff für High-Tech- und Verteidigungsindustrien zu erfüllen. Während China seine Exporte beschränkt, ist Almonty bereit, als größter Produzent außerhalb des Reichs der Mitte in den Markt einzutreten. Das Unternehmen muss seine Produkte nicht anbieten, sie werden von Kunden panikartig gefordert. Doch das ist erst der Anfang. Die Aktie hat sich bereits verdoppelt - und könnte jetzt erst richtig Fahrt aufnehmen!

Almonty: Ein Unternehmen am Puls der geopolitischen Realität

Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) hat in den letzten Wochen nicht nur mit beeindruckenden Unternehmensmeldungen für Aufsehen gesorgt, sondern ist durch die jüngsten Exportbeschränkungen Chinas für Wolfram auch ins geopolitische Rampenlicht und Bewusstsein der Marktteilnehmer gerückt. Ein echter Wendepunkt war der 20. Januar 2025: Am Tag des Amtsantritts von Donald J. Trump als 47. US-Präsident gab Almonty bekannt, seinen Firmensitz von Kanada in die USA zu verlegen. Eine Entscheidung mit Weitblick, die politische und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt.

Kurz darauf folgte eine weitere Überraschung: Almonty verkündete einen milliardenschweren Abnahmevertrag mit einem SpaceX-Zulieferer für Molybdän. Ab 2026 plant das Unternehmen 5.600 Tonnen Molybdän zu einem Mindestpreis von 19 USD pro Pfund zu liefern - eine garantierte Einnahmequelle von mindestens 234 Mio. USD pro Jahr, unabhängig von Marktpreisschwankungen.

Sphene Capital-Analyst Peter Thilo Hasler reagierte prompt: Er erhöhte sein Kursziel für Almonty von 3,21 CAD auf 5,20 CAD (Quelle). Und das war noch vor den chinesischen Sanktionen für Wolfram! Die fundamentale Neubewertung des Unternehmens scheint unausweichlich.

Am Freitagabend veröffentlichte Stockhouse ein Video-Interview von Moderatorin Lyndsay Malchuk mit Almonty-CEO Lewis Black. Was folgte, war ein Kursfeuerwerk. Black sprach Klartext: "Da wir über riesige Ressourcen mit einer im Vergleich zu den Konkurrenten sehr hohen Qualität verfügen und uns in einem sehr sicheren Rechtsraum in einer reifen Demokratie befinden, ist es unwahrscheinlich, dass wir für immer unabhängig bleiben werden."

The Market Online - Stockhouse - Watchlist Interview mit Moderatorin Lyndsay Malchuk und Almonty Industries CEO Lewis Black, 07. Februar 2025

Der geopolitische Faktor ist unübersehbar: China kontrolliert derzeit rund 83 % des globalen Wolframangebots, Russland weitere 3 %. Die USA und westliche Staaten stehen damit unter Zugzwang - ab 2027 dürfen US-Rüstungsunternehmen nur noch Wolfram aus befreundeten Ländern beziehen. Almonty ist der größte neue Player außerhalb Chinas und wird 2025 in Produktion gehen. Ein Marktanteil von 30 % wird angestrebt.

100 % Kursplus in sechs Wochen - und es geht weiter!

Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie von Almonty bereits verdoppelt, dennoch beträgt die Marktkapitalisierung gerade einmal 500 Mio. CAD. Angesichts der strategischen Bedeutung des Unternehmens könnte dies erst der Anfang sein.

Lewis Black weiß, wie man Übernahmen erfolgreich managt - er hat es bereits einmal erfolgreich bewiesen. Im Gespräch mit Malchuk deutete er an, dass die Produktionskapazitäten in Sangdong noch weiter gesteigert werden könnten. "Wir haben die Möglichkeit unser Volumen zu verdoppeln. Wir können auch eine weitere Mine in Sangdong eröffnen, die bereits genehmigt ist." Übersetzt heißt das: Der Gewinn von Almonty könnte noch weit über aktuelle Prognosen hinausgehen. Ein klares Signal an potenzielle Käufer: Wer Almonty übernehmen will, muss tief in die Tasche greifen!

Wer könnte Almonty übernehmen?

Die Liste der möglichen Käufer ist lang - und hochkarätig. Neben den direkten Abnehmern von Almonty könnten auch neue Marktteilnehmer und sogar Regierungen Interesse zeigen. Denn eines ist klar: Ohne Wolfram geht nichts - keine Chips, keine High-Tech-Produkte, keine moderne Rüstungsindustrie. Während es bei anderen Rohstoffen eine Vielzahl von Unternehmen gibt, ist Almonty mit den Wolframvorkommen und Produktionskapazitäten in der Lage, den gesamten Bedarf der USA innerhalb eines Jahres zu decken - eine Monopolstellung ist offensichtlich. Hat ein LinkedIn Post eine mögliche Übernahme angekündigt? Die Global Tungsten & Powders Corp. (GTP) hält bereits 13,97 %, also 38,15 Mio. Aktien, von Almonty und hat in den vergangenen Tag auf dem Business Netzwerk die folgende übersetzte Nachricht veröffentlich: "Als Reaktion auf mögliche neue Importzölle bekräftigt GTP sein Engagement, unseren Kunden einen ununterbrochenen Service und eine kontinuierliche Versorgung mit Wolframprodukten zu bieten. Ihr Wolframanbieter in den USA. Denken Sie an Wolfram. Denken Sie an GTP."

Laut LSEG ist Almonty die einzige Beteiligung von GTP an einem börsennotierten Unternehmen. GTP hat sich mit seinem Lieferversprechen weit aus dem Fenster gelehnt - ein Indiz für ehrgeizige Pläne im Falle eines Bieterstreits.

Global Tungsten & Powders LinkedIn Post vom 07. Februar 2025

Noch über 150 % Potenzial - Der Markt hat Almonty gerade erst entdeckt

Trotz des starken Anstiegs der letzten Wochen liegt der aktuelle Kurs noch immer bei unter 2,00 CAD - weit entfernt vom Kursziel von 5,20 CAD, das Sphene Capital ausgegeben hat. Doch die Dynamik spricht für sich: Die Anzahl der Berichte über den Rohstoff Wolfram und Almonty nehmen zu, das Handelsvolumen an den Börsen in Australien, Deutschland und Kanada explodiert sprichwörtlich.

Fazit: China stoppt Exporte - Almonty übernimmt das Ruder!

Die Kombination aus geopolitischer Brisanz, steigender Nachfrage und einer klaren strategischen Positionierung macht Almonty (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) zu einem potenziellen Multi-Bagger. Wer jetzt einsteigt, könnte Zeuge einer der spektakulärsten Rohstoff-Rallyes des Jahres werden!

Almonty Industries Inc., Chart 12 Monate in CAD mit Kursziel von Sphene Capital, Stand: 09. Februar 2025, Quelle: LSEG