Explosion nach News: Spark Energy Minerals meldet 21 km Lithium-Trend!

Anzeige / Werbung

Und das mit nur einem Teil der bisher ausgewerteten Bodenproben!

Und das mit nur einem Teil der bisher ausgewerteten Bodenproben! Seit Freitag, 22:00 Uhr, ist sie also da - die Bestätigung für die Anleger, dass sie auf ein echtes Rennpferd gesetzt haben (oder jetzt setzen können). Das "Lithium-Füllhorn" scheint über dem Arapaima Projekt von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) ausgegossen worden zu sein. Wir sehen die erwartet heftige Reaktion!



Wir sind der Meinung, dass die nun veröffentlichten Explorationsergebnisse selbst die kühnsten Erwartungen bei weitem übertroffen haben! Bei einer unheimlich hohen Trefferquote des sonst so scheuen Lithiums und bei Werten, die weit über den Erwartungen liegen, zeichnet sich ein womöglich "Signa-artiges" Milliarden-Bild ab. Am Montag erwartet uns ein Großkampftag an der Börse, bei dem wir noch "billige" Aktien der Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) abzustauben hoffen.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) ) -

Sigma Lithium (TSXV: SGML) - mit einem Börsenwert von fast 2 Milliarden CAD und im Besitz der fünftgrößten Lithium-Lagerstätte der Welt - liegt quasi nur wenige Steinwürfe vom Arapaima-Projekt derSpark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) entfernt. In unseren Augen zeichnet sich ab, dass Spark weitaus größer werden könnte als Sigma!

Spark Energy Confirms Lithium-Bearing Pegmatites Along a Combined 21.5km strike at its Arapaima Lithium Project in Brazil

Spark Energy bestätigt lithiumhaltige Pegmatite entlang einer insgesamt 21,5 km langen Streichlänge auf seinem Arapaima-Lithiumprojekt in Brasilien

Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) freut sich, positive Ergebnisse der Probenanalysen bekannt zu geben, die im vierten Quartal 2024 auf seinem Arapaima Lithium-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, gesammelt wurden.

Wichtige Highlights

Jon Hill, Direktor von Spark Energy Minerals, kommentierte: "Wir könnten mit diesen ersten Ergebnissen unseres Explorationsprobenprogramms in Arapaima nicht zufriedener sein. Angesichts des stark verwitterten und ausgelaugten Materials an der Oberfläche haben diese Ergebnisse unsere Erwartungen weit übertroffen. Die Tatsache, dass 70 % aller entnommenen Proben anormale Lithiumkonzentrationen aufwiesen, ist ein klarer Hinweis auf das hohe Lithiumpotenzial, das wir hier vorfinden. Wir haben jetzt eine klare geochemische Bestätigung des Lithiumpotenzials. Die Entdeckung der diagnostischen Pfadfinderelemente wie Rubidium, Zinn, Tantal-Niob und Seltenerdelemente weist weiter auf das Potenzial dessen hin, was unter der verwitterten Oberfläche liegt. Dies ermöglicht es uns, uns sofort auf die Generierung von Bohrzielen zu konzentrieren. Unsere Teams stoßen weiterhin fast täglich auf Hinweise auf den historischen Bergbau in Pegmatitquellen; bisher wurden über 50 davon gefunden."

News-Fazit:

Li0thi0um über 21 Kilometer!!! Dass Lithium überhaupt an der Oberfläche zu finden ist - bedingt durch seine Eigenschaft, sich aufgrund der hohen Reaktionsfähigkeit mit Feuchtigkeit leicht aus dem Gestein "auszulaugen" - ist ein untrügliches Zeichen für ein beträchtliches Lithiumpotenzial unter der Oberfläche. Erreicht man Lithiumkonzentrationen von 300?ppm, 500?ppm oder 600?ppm, wie es bei Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) der Fall ist, kann man von einem Volltreffer sprechen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das perfekte Verhältnis zu den "Pathfinder"-Materialien wie Zinn, Niobium, Cäsium, Beryllium, Rubidium oder Strontium. Diese Stoffe deuten ebenfalls auf die Möglichkeit einer hochgradigen Lithium-Lagerstätte hin.

Zudem deuten 54 ehemalige Abbaustätten - bei denen beispielsweise Topase, die oft mit Lithium einhergehen, gefunden wurden - auf eine starke Lithiummineralisierung hin.

Wir sind überzeugt, dass der Markt diese drei untrüglichen Zeichen verstehen wird - nämlich, dass Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) womöglich alle Nachbarn in puncto Lagerstättengröße, insbesondere in Bezug auf das 21,5 Kilometer lange lithiumführende Pegmatit, übertreffen könnte.

Kurse weit über 0,20?CAD (+48%) würden uns nicht überraschen, denn das würde bedeuten, dass die potenziell größte Lithium-Lagerstätte im Lithium Valley dennoch nur mit 15?Mio.?EUR bewertet wäre. Meinung Redaktion

Spark Energy Minerals Inc.*

ISIN: CA84652L2075 // WKN: A3EQSN // CSE: SPRK // Valor: 128770154

Im August 2020 notierte die Aktie von Sigma Lithium (TSXV/Nasdaq:SGML), deren Mine nur wenige Kilometer vom Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN)-Projektgebiet entfernt liegt, noch bei 0,13 CAD (splitbereinigt). Dann ging alles ganz schnell: In weniger als drei Jahren zog der Preis auf ein Hoch von über 57 CAD, - 4.428% Performance -, aus 1.000 EUR wurden so 44.280 EUR. Der Grund: Die Grota-do-Cirilo-Lagerstätte von Sigma entpuppte sich als echtes Monster: 45 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Lithium-Gehalt von 1,38%!

Aber Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) könnte sogar die "bessere Sigma" sein, wenn man die geologischen Voraussetzungen als Maßstab zum Vergleich heranzieht. Unabhängige Geologen haben im Auftrag des Staates erhoben, dass die höchste Lithium-Wahrscheinlichkeit im Lithium Valley just dort erwartet wird, wo das Projekt von Spark liegt, also NICHT dort, wo die Sigma-Mine verortet ist!