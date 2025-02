Peking - Die Inflation in China hat im Januar erstmals seit vergangenen Sommer etwas angezogen. Das lag aber vor allem am chinesischen Neujahrsfest, das den Konsum antrieb. Schon länger bestehende Deflationssorgen sind damit also nicht vom Tisch, zumal zwar die Verbraucherpreise stiegen, die Erzeugerpreise aber weiter unter Druck standen. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar im Jahresvergleich um 0,5 Prozent, wie das Statistikamt am Sonntag in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...